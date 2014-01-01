Екатерина

Оперировалась у Андрея Владимировича осенью 2020г. Очень довольна результатом: убирали образование молочной железы, сейчас шовчик очень тоненький, аккуратный и практически не заметен и главное - ничего не болит. Конечно же я переживала, ранее никогда не оперировалась, н и одного наркоза в жизни и само образование достаточно больших размеров (почти 4см), что означает большую область операции, да еще и с разрезом. Первый раз я обратилась к нему в Маммологический центр. От самой операции у меня остались только хорошие воспоминания, даже отдохнула немного. Все самое "страшное" случилось под наркозом (кстати, очень легко перенесла, спасибо анестезиологу!) , потом только перевязки, обработки и даже швы снимать не пришлось - все само рассосалось. Сейчас уже прошло больше 3-х месяцев после операции, шовчик местами совсем бледный, как полосочка, небольшие болевые ощущения сохранялись первые пару месяцев - но сейчас уже все прошло. Большое спасибо Андрею Владимировичу !!! ... читать полностью