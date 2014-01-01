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Анна
Был спазм кишечника, врачи к которым обращалась до Ольги Валерьевны не могли разобраться в чем причина. Ольга Валерьевна сразу по осмотру и озвучиванию симптомов определила проблему и назначила адекватное медикаментозное лечение, без горы таблеток. Спасибо ей огромное. Очень приятная и деликатная ...читать полностью
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СВЕТЛАНА
Не дай Бог ещё раз попасть к этому доктору. 17 января была вынуждена с пневмонией покинуть больницу из за этого дежурного доктора. Из палаты двухместной Родина Е.Э. перевела меня в палату на 5 человек. 4 женщины на ИВЛ. В палате стояло ведро для справления нужд. В палату приносят пищу и лекарство.Как принимать пищу когда стоит запах фекалий и ведро? Как можно человека пролежавшего неделю и идущего на выписку перемещать в такую палату. Я её очень долго уговаривала перевести меня в другую палату(1 палата была полностью свободна и в двух двухместных палатах лежали пациентки по одной , готовящиеся на выписку). Понимаю что тяжёлая обстановка, много больных, но вы бы сами побыли бы час в палате где стоит ведро с фекалиями, а затем туда помещайте других людей. ...читать полностью
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Виктория
В 2014 году записалась на прием к маммологу. Тогда было всё равно, к какому врачу идти, лишь бы помогли с моей проблемой. Мне повезло, я попала к Андрею Валерьевичу. Сделал УЗИ, анализы и постарался меня успокоить (вид я имела испуганный))). Всё подробно рассказал, сказал, что нужно это новообразование удалять из груди. И был очень удивлен, когда я согласилась на операцию (но если бы тянула, было бы страшнее). Операция прошла успешно. С тех пор наблюдаюсь только у него. В какой бы клинике не принимал, я туда и записываюсь. И рекомендую его всем, кому нужен маммолог-онколог. ...читать полностью
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Маргарита
Отсутствие врачебной этики. Пришла на приём к этому врачу после того как утром у меня открылось сильное маточное кровотечение, были боли, днем кровотечение остановилось, после осмотра врач сказала что никакого кровотечения не было и я все придумала, разговаривала врач со мной нехотя и грубо, указывая на то что я симулянтка, не спросила даже какое у меня самочувствие. Не рекомендую обращаться к этому врачу. ...читать полностью
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Екатерина
Оперировалась у Андрея Владимировича осенью 2020г. Очень довольна результатом: убирали образование молочной железы, сейчас шовчик очень тоненький, аккуратный и практически не заметен и главное - ничего не болит. Конечно же я переживала, ранее никогда не оперировалась, ни одного наркоза в жизни и само образование достаточно больших размеров (почти 4см), что означает большую область операции, да еще и с разрезом. Первый раз я обратилась к нему в Маммологический центр. От самой операции у меня остались только хорошие воспоминания, даже отдохнула немного. Все самое "страшное" случилось под наркозом (кстати, очень легко перенесла, спасибо анестезиологу!) , потом только перевязки, обработки и даже швы снимать не пришлось - все само рассосалось. Сейчас уже прошло больше 3-х месяцев после операции, шовчик местами совсем бледный, как полосочка, небольшие болевые ощущения сохранялись первые пару месяцев - но сейчас уже все прошло. Большое спасибо Андрею Владимировичу !!! ...читать полностью
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