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А-СТОМ
6.4
Рейтинг

А-СТОМ

В клинике 4 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Авроровская, 24
1-й этаж
c 8:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Бочарников Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
140
отзывов

Бочарников Александр Александрович

Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Бондаренко Олеся Сергеевна
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Бондаренко Олеся Сергеевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Щербаков Дмитрий Олегович
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Щербаков Дмитрий Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Неешпапа Иван Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Неешпапа Иван Викторович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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