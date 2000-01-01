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Адмира
2.7
Рейтинг

Адмира

В клинике 3 врача
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103
4-й этаж, каб. 407
c 9:00 до 15:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Морозов Евгений Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозов Евгений Александрович

Стоматолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Борзунова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борзунова Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сергеева Елена Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сергеева Елена Алексеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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