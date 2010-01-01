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Адонис
7.5
Рейтинг

Адонис

В клинике 7 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Фирсова, 6
1-й этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас закрыто. Откроется через 7 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Владивосток, ул. Ладыгина, 5
1-й этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас закрыто. Откроется через 7 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Воронцова Ирина Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Воронцова Ирина Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Гурбанов Кирим Рагимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гурбанов Кирим Рагимович

Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
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Шур Максим Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шур Максим Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Надранчук Галина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Надранчук Галина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Абакарова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абакарова Анна Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Воронцова Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воронцова Ирина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вихтевская Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вихтевская Екатерина Сергеевна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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