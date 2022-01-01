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Адреналин
7.0
Рейтинг

Адреналин

В клинике 4 врача
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Адреса
пер. Краснознаменный, 12
c 10:00 до 19:00. Сейчас закрыто. Откроется через 7 минут
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Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Сахаров Эдуард Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сахаров Эдуард Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Бадикова Надежда Константиновна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Бадикова Надежда Константиновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 41 год
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Гамбурцева Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гамбурцева Галина Васильевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Рассказова Оксана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рассказова Оксана Николаевна

Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт, Зав. отделением
Стаж 11 лет
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