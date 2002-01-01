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Академия красоты
5.8
Рейтинг

Академия красоты

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Некрасовская, 90
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
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Информация

Врачебная косметология. Аппаратный массаж по телу. СПА-процедуры. Эндосфера терапия.

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Врачи работающие в клинике
Тамм Алена Валерьевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Тамм Алена Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 19 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
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