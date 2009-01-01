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Академия здоровья
7.5
Рейтинг

Академия здоровья

В клинике 20 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Крыгина, 28
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Воскресенье по предварительной записи
Пн.
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Чт.
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Многопрофильный медицинский центр пролицензирован по 29 видам медицинской деятельности. УФО

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Врачи работающие в клинике
Лазаренко Игорь Всеволодович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лазаренко Игорь Всеволодович

Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Ермолина Лариса Николаевна
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Ермолина Лариса Николаевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Ледяева Елена Юрьевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Ледяева Елена Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 28 лет / Врач первой категории
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Наркевич Оксана Вилленовна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Наркевич Оксана Вилленовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Славко Екатерина Викторовна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Славко Екатерина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Невзоров Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Невзоров Александр Владимирович

Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Инфекционист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Щекина Раиса Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Щекина Раиса Петровна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Наркевич Александр Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Наркевич Александр Борисович

Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт, Гирудотерапевт, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Разумова Виктория Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Разумова Виктория Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Золотова Мария Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Золотова Мария Алексеевна

Уролог
Стаж 8 лет
Уролог
Стаж 8 лет
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Рычик Ольга Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рычик Ольга Викторовна

Педиатр
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Винокурова Людмила Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Винокурова Людмила Андреевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Лубинецкая Татьяна Антоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лубинецкая Татьяна Антоновна

Кардиолог
Стаж 38 лет
Кардиолог
Стаж 38 лет
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Кудрявцева Марина Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудрявцева Марина Яковлевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Резниченко Анна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резниченко Анна Витальевна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пустотина Надежда Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пустотина Надежда Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кияница Надежда Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кияница Надежда Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Принимает детей

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