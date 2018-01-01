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Аквамарин Дент
6.1
Рейтинг

Аквамарин Дент

В клинике 6 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
ТЦ
Сейчас закрыто
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Информация

Лечение и хирургия, все виды протезирования, дентальная имплантология, профилактическая гигиена.

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Врачи работающие в клинике
Петрищева Валентина Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Петрищева Валентина Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
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Мамаев Максим Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мамаев Максим Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
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Алимов Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алимов Владимир Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 12 лет
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Красилов Александр Анатольевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Красилов Александр Анатольевич

Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
Зубной врач
Стаж не указан / Врач первой категории
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Ступников Олег Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ступников Олег Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
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Король Ирина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Король Ирина Валерьевна

Главный врач
Стаж 14 лет
Главный врач
Стаж 14 лет
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