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Аквамарин Плюс
В клинике 4 врача
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Информация
Все виды стоматологических услуг.
Консультация:
- терапевта - 400 руб.,
- ортопеда - 500 руб.,
- имплантолога - 500 руб.
ООО "Аквамарин Плюс".
Лицензия ЛО-25-01-002927.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
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Стаж 32 года
Стаж 32 года
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