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Аквамарин Плюс
0.0
Рейтинг

Аквамарин Плюс

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Кирова, 23
каб. 230
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Киреев Дмитрий Михайлович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Киреев Дмитрий Михайлович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Корейко Ольга Анатольевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корейко Ольга Анатольевна

Стоматолог
Стаж 23 года
Стоматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Порох Василий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Порох Василий Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болотина Валентина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Болотина Валентина Георгиевна

Стоматолог
Стаж 32 года
Стоматолог
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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