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Аквер
0.0
Рейтинг

Аквер

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Херсонская, 4
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Лечение и протезирование зубов, профессиональная гигиена. Отбеливание.

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Врачи работающие в клинике
Стерхова Лариса Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стерхова Лариса Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Борисова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисова Елена Леонидовна

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Столяр Нина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Столяр Нина Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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