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Алёнка
5.5
Рейтинг

Алёнка

В клинике 65 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Ильичева, 4
ЖК
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
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Вт.
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Владивосток, ул. Некрасовская, 90
ЖК
Сейчас закрыто
По предварительной записи
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Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 70
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Сичинава Зураб Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Хомутова Татьяна Владимировна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Хомутова Татьяна Владимировна

Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Педиатр, УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Волгина Татьяна Львововна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Волгина Татьяна Львововна

Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Психиатр, Психолог, Психотерапевт
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Смагина Марина Анатольевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Смагина Марина Анатольевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 14 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Куманев Игорь Степанович
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Куманев Игорь Степанович

Педиатр
Стаж 20 лет
Педиатр
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Кравцова Марина Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кравцова Марина Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Барсегян Артур Валерикович
9.0
Рейтинг
Рейтинг
9.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Барсегян Артур Валерикович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 7 лет
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Принимает детей
Катенкова Элина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Катенкова Элина Юрьевна

Дерматолог, Ревматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дерматолог, Ревматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Гололобова Светлана Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гололобова Светлана Семеновна

Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Щербакова Вероника Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербакова Вероника Сергеевна

Гинеколог
Стаж 4 года
Гинеколог
Стаж 4 года
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Принимает детей
Лотова Анна Юрьевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Лотова Анна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Бурлакова Елена Вильгельмовна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Бурлакова Елена Вильгельмовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Ни Антонина Николаевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ни Антонина Николаевна

Нефролог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Нефролог, Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Белоконь Елена Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Белоконь Елена Владимировна

Педиатр
Стаж 23 года
Педиатр
Стаж 23 года
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Принимает детей
Чукаева Елена Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Чукаева Елена Николаевна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Васильев Андрей Иванович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Васильев Андрей Иванович

Хирург, Эндоскопист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Мамынова Анастасия Дмитриевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мамынова Анастасия Дмитриевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
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Принимает детей
Заика Мария Павловна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Заика Мария Павловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Алпатова Наталья Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Алпатова Наталья Владимировна

Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гончарук Светлана Петровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гончарук Светлана Петровна

Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Цыбизова Татьяна Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Цыбизова Татьяна Викторовна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Лепейко Юлия Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лепейко Юлия Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 16 лет
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Принимает детей
Должикова Людмила Юрьевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Должикова Людмила Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 38 лет
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Принимает детей
Димакова Мария Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Димакова Мария Сергеевна

Педиатр
Стаж 5 лет
Педиатр
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Бурундукова Татьяна Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурундукова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Попова Людмила Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Попова Людмила Григорьевна

Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Черных Наталья Юрьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черных Наталья Юрьевна

Педиатр
Стаж 23 года / Врач первой категории
Педиатр
Стаж 23 года / Врач первой категории
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Принимает детей
Крон Надежда Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Крон Надежда Александровна

Педиатр
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Оноприенко Елена Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Оноприенко Елена Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года
Записаться на приём
Принимает детей
Воднева (Каргополова) Ольга Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Воднева (Каргополова) Ольга Алексеевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Приходченко Нелли Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Приходченко Нелли Григорьевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 18 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Терских Елена Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Терских Елена Сергеевна

Педиатр
Стаж 18 лет
Педиатр
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Суханова Тамара Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Суханова Тамара Геннадьевна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Быстрова Галина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Быстрова Галина Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Зотова Наталья Владиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зотова Наталья Владиславовна

Педиатр
Стаж 27 лет
Педиатр
Стаж 27 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Мовчанюк Ксения Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мовчанюк Ксения Владимировна

Хирург
Стаж 8 лет
Хирург
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Никифоров Евгений Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Никифоров Евгений Олегович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Бойко Наталья Евгеньевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бойко Наталья Евгеньевна

Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Мельникова Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Юлия Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Маневич Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маневич Елена Ивановна

Педиатр
Стаж 30 лет
Педиатр
Стаж 30 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Момот Герман Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Момот Герман Олегович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Савченко Александр Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савченко Александр Викторович

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Шуматова Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шуматова Татьяна Александровна

Гастроэнтеролог, Гепатолог, Инфекционист
Стаж 37 лет / Доктор медицинских наук
Гастроэнтеролог, Гепатолог, Инфекционист
Стаж 37 лет / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Макаренко Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаренко Светлана Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Григорян Ламара Артуриксовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Григорян Ламара Артуриксовна

Педиатр
Стаж 53 года / Кандидат медицинских наук
Педиатр
Стаж 53 года / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Степанова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Наталья Юрьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Плишко Анна Мстиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плишко Анна Мстиславовна

Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Педиатр, Заместитель главного врача
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Принимает детей
Бондаревская Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаревская Наталья Михайловна

Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чугунова Елена Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чугунова Елена Дмитриевна

Педиатр, Директор клиники
Стаж 33 года
Педиатр, Директор клиники
Стаж 33 года
Записаться на приём
Принимает детей
Кацевич Елена Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кацевич Елена Степановна

Педиатр
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Раменская Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раменская Наталья Викторовна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Баранова Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Ольга Борисовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Записаться на приём
Принимает детей
Тюрева Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюрева Мария Александровна

Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Вепренцева Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вепренцева Татьяна Юрьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Попова Александра Александровна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Попова Александра Александровна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 4 года
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 4 года
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Принимает детей
Шишацкая Светлана Николаевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шишацкая Светлана Николаевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Румянцев Илья Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Румянцев Илья Михайлович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Шастун Юлия Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шастун Юлия Аркадьевна

Кардиолог
Стаж 22 года
Кардиолог
Стаж 22 года
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Принимает детей
Гроссман Станислав Сергеевич
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гроссман Станислав Сергеевич

Маммолог, Онколог, Пластический хирург, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог, Пластический хирург, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 25 лет / Кандидат медицинских наук
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Лученков Константин Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лученков Константин Сергеевич

Мануальный терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гулиев Абас Адалетович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гулиев Абас Адалетович

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Демяненко Мария Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демяненко Мария Викторовна

Педиатр
Стаж 11 лет
Педиатр
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Данилевич Надежда Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилевич Надежда Викторовна

Рентгенолог
Стаж 5 лет
Рентгенолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Косянчук Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косянчук Татьяна Владимировна

Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Массажист, Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лютер Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Лютер Татьяна Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей

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