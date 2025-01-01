Сеть детских клиник "Алёнка" – это шесть клиник в каждом районе города. В каждой клинике можно посетить педиатров, узких специалистов, сдать анализы и пройти медицинский осмотр в детский сад или школу за 1 день.

В апреле была открыта частная детская клиника - Центр Детского Здоровья, площадью около 3000 кв.метров. В Центре детского здоровья отделение педиатрии, своя лаборатория и отделение узких специалистов со всеми детскими врачами.

Детская клиника "Аленка" предлагает прием педиатра, невролога (проведение энцефалограммы), окулиста (офтальмолога), лора, ортопеда, хирурга, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, инфекциониста, аллерголога, нефролога, уролога. Наблюдение детей по программам медицинского наблюдения. Кабинет УЗИ-диагностики. Медицинское оборудование подобрано специально для детей. Вакцинация.

Дополнительные возможности клиники "Аленка" для клиентов:

личный педиатр;

сотовая связь с доктором;

листок нетрудоспособности;

возможность выбора врача.

Программы наблюдения клиники:

"Кроха";

"Кроха+";

"Кроха пригород";

"Малыш";

"Малыш+".

Вызов врача на дом. Услуги лаборатории (анализы в течение часа).

Действует программа лояльности.

Возможно приобрести подарочный сертификат на обслуживание.

Лицензия ЛО-25-01-004059.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.