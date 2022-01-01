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Альфест
В клинике 3 врача
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Информация
Весь комплекс стоматологических услуг.
Первичный осмотр 300 руб.
Лицензия ЛО-25-01-000674.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
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