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Альфамед
6.9
Рейтинг

Альфамед

В клинике 2 врача
Адреса
Стоматология
Владивосток, ул. Котельникова, 13
Гостиница
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
По предварительному звонку
Пн.
Вт.
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Центр лечения алкоголизма
Владивосток, пр-т Острякова, 4В
1-й этаж
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Пт.
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Информация

Комплексное лечение алкоголизма, лечение и снятие похмелья, вывод из запоя на дому/в стационаре, снятие алкогольной интоксикации, кодирование от алкоголизма. Бесплатный трансфер в клинику. Скорая помощь/вызов доктора на дом. Перевозка лежачих больных.

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Врачи работающие в клинике
Безбородов Александр Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безбородов Александр Анатольевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Карапетян Давид Степанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карапетян Давид Степанович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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