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Анастасия
4.5
Рейтинг

Анастасия

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Надибаидзе, 28
цокольный этаж
Сейчас закрыто
Пн.
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Мануальная терапия, массаж.

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Врачи работающие в клинике
Лысанская Алина Владимировна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Лысанская Алина Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Медведева Наталья Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Медведева Наталья Николаевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сылка Лариса Леонидовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сылка Лариса Леонидовна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Буланова Анна Егоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буланова Анна Егоровна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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