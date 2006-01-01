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Анна
7.8
Рейтинг

Анна

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Острякова, 7
1-й этаж
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто. Откроется через 6 минут
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Врачи работающие в клинике
Грищишена Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грищишена Людмила Владимировна

Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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Кулсольцев Валерий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулсольцев Валерий Михайлович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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