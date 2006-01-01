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Аркус
4.7
Рейтинг

Аркус

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Невская, 3
1-й этаж, оф. 304
Сейчас закрыто
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Информация

Психологическая помощь. Врач восточной медицины.

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Врачи работающие в клинике
Пархута Татьяна Анатольевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
27
отзывов

Пархута Татьяна Анатольевна

Психиатр, Психотерапевт, Главный врач
Стаж 27 лет
Психиатр, Психотерапевт, Главный врач
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сорокин Олег Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сорокин Олег Васильевич

Психиатр
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Баяндина Тамара Ивановна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Баяндина Тамара Ивановна

Эндокринолог
Стаж 41 год
Эндокринолог
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Диденко Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Диденко Татьяна Анатольевна

Гирудотерапевт
Стаж не указан
Гирудотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

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