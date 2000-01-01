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Артротис
8.0
Рейтинг

Артротис

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Русская, 2А
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
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Информация

Центр альтернативной медицины, услуги массажиста.

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Врачи работающие в клинике
Иваненко Марина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваненко Марина Георгиевна

Педиатр, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
Педиатр, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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