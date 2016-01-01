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АСмед Клиника
5.4
Рейтинг

АСмед Клиника

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Русская, 41В
1-й этаж
Сейчас закрыто
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Центр УЗИ-диагностики гинекологии и беременности.

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