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Астера
0.5
Рейтинг

Астера

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Черемуховая, 12А
1-й этаж, оф. 24
c 7:00 до 22:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Згурская Лариса Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Згурская Лариса Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Ольхимович Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ольхимович Татьяна Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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