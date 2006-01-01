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Астра-Дент
6.5
Рейтинг

Астра-Дент

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Лермонтова, 64
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Информация

Терапевтическая, ортопедическая, ортодонтическая и хирургическая стоматология.

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Врачи работающие в клинике
Михайлюк Виктор Александрович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Михайлюк Виктор Александрович

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Мочалов Дмитрий Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Мочалов Дмитрий Владимирович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
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Краснобородько Екатерина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Краснобородько Екатерина Валерьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Зелинская Василина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зелинская Василина Васильевна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Стоматолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
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Бакша Роман Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакша Роман Геннадьевич

Зубной техник
Стаж 21 год
Зубной техник
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Тоткалов Михаил Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тоткалов Михаил Анатольевич

Зубной техник
Стаж 25 лет
Зубной техник
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
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Соловьева Юлия Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соловьева Юлия Дмитриевна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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