Медицинский центр «Астрей» работает с 2001 года и в настоящее время является центром по оказанию апитерапевтеческой помощи населению Приморского края, под руководством генерального директора, врача-апитерапевта Литвинова Олега Афанасьевича.

Одним из основных направлений центра является клиническая апитерапия.

В арсенале центра:

клиническая апитерапия;

амбулаторно-поликлиническая служба;

патронажный выезд врача-апитерапевта;

реабилитация больных рассеянным склерозом;

реабилитация больных с болезнью Паркинсона;

наркологическая служба.

В процессе работы проводятся исследования по влиянию пчелиного яда на патологические процессы в организме человека, в частности при рассеянном склерозе, бронхиальной астме, псориазе, артритах, артрозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, ночном энурезе. Большой интерес представляет метод по восстановлению двигательной активности при сочетании кинезитерапии и стрессовых факторов воздействия апитоксинами.

Значительные успехи достигнуты по устранению алкогольной и никотиновой зависимости. В этом направлении работа проводится по авторской методике доктора медицинских наук, профессора Кривопалова-Москвина И.В. Программа «Апитокс», которая применяется для устранения никотиновой зависимости, награждена золотой медалью европейского сообщества.

В работе центра применяется апипрограмма по омоложению организма, в которой используются косметические средства и мероприятия, направленные на омоложение организма изнутри.

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