- Главная
- Все клиники
- Астрей
Астрей
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Оказание апитерапевтеческой помощи.
Медицинский центр «Астрей» работает с 2001 года и в настоящее время является центром по оказанию апитерапевтеческой помощи населению Приморского края, под руководством генерального директора, врача-апитерапевта Литвинова Олега Афанасьевича.
Одним из основных направлений центра является клиническая апитерапия.
В арсенале центра:
- клиническая апитерапия;
- амбулаторно-поликлиническая служба;
- патронажный выезд врача-апитерапевта;
- реабилитация больных рассеянным склерозом;
- реабилитация больных с болезнью Паркинсона;
- наркологическая служба.
В процессе работы проводятся исследования по влиянию пчелиного яда на патологические процессы в организме человека, в частности при рассеянном склерозе, бронхиальной астме, псориазе, артритах, артрозах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, ночном энурезе. Большой интерес представляет метод по восстановлению двигательной активности при сочетании кинезитерапии и стрессовых факторов воздействия апитоксинами.
Значительные успехи достигнуты по устранению алкогольной и никотиновой зависимости. В этом направлении работа проводится по авторской методике доктора медицинских наук, профессора Кривопалова-Москвина И.В. Программа «Апитокс», которая применяется для устранения никотиновой зависимости, награждена золотой медалью европейского сообщества.
В работе центра применяется апипрограмма по омоложению организма, в которой используются косметические средства и мероприятия, направленные на омоложение организма изнутри.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.