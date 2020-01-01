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Аудита
6.3
Рейтинг

Аудита

В клинике 1 врач
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Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 36
c 10:00 до 15:00. Сейчас закрыто. Откроется через 4 минуты
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Информация

Индивидуальный подбор и настройка слуховых аппаратов. В наличии батарейки, аксессуары. Изготовление индивидуальных вкладышей, ремонт слуховых аппаратов.

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Врачи работающие в клинике
Днепровская Виолетта Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Днепровская Виолетта Викторовна

Сурдоакустик
Стаж не указан
Сурдоакустик
Стаж не указан
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