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Аванстом
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Информация
Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия.
Квалифицированные стоматологи, современное оборудование, качественные материалы. В клинике работают стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург. Оказываются услуги по лечению зубов, протезированию, удалению зубов, установке имплантов, профессиональной гигиене полости рта, отбеливанию зубов.
Действует гибкая система скидок и рассрочка платежа.
В субботу стоматология работает по предварительной записи.
Лицензиия № ЛО-25-01-004813 от 14.11.2019 г. (бессрочная).
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Врачи работающие в клинике
Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж не указан
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