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Айсберг
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Нерчинская, 23
2-й этаж, оф. 15
пр-т Красного Знамени, 46
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Информация
Профессиональная реабилитация. Помощь в решении проблем наркомании и алкоголизма, лечение последствий употребления синтетических наркотиков. Вывоз врача на дом. Психотерапия зависимости, снятие похмельного синдрома. Детоксикация от наркотических средств и алкоголя.
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