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Аюста
5.0
Рейтинг

Аюста

В клинике 4 врача
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Адреса
Владивосток, пр-т Партизанский, 22
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Ковалева Мария Алексеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
38
отзывов

Ковалева Мария Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 7 лет
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Сахаров Эдуард Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сахаров Эдуард Александрович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
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Пятых Юлия Станиславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пятых Юлия Станиславовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
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Грушецкая Наталья Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Грушецкая Наталья Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
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