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Бехтерев
4.9
Рейтинг

Бехтерев

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Амурская, 8
c 10:00 до 17:00. Сейчас закрыто. Откроется через 3 минуты
Приём докторов
Пн.
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Информация

Прием клинического психолога, консультации и преодоление психосоматических и невротических расстройств и зависимостей (аллергия, бронхиальная астма, фобии, депрессия, неврастения, зависимости - алкогольная, табачная, пищевая, игровая).

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Врачи работающие в клинике
Храмцов Виталий Вениаминович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Храмцов Виталий Вениаминович

Клинический психолог
Стаж 40 лет
Клинический психолог
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
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