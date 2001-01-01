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Биомеханика.Мед
7.0
Рейтинг

Биомеханика.Мед

В клинике 7 врачей
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Адреса
Владивосток, пр-т Народный, 11Б
ТК
c 8:00 до 21:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Восстановительное лечение, снятие боли и возвращение двигательных функций без операций и медикаментов. Работа со взрослыми и детьми с 3 лет. Физическая реабилитация для взрослых и детей.

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Врачи работающие в клинике
Шейкин Игорь Аликович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Шейкин Игорь Аликович

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Холошин Максим Евгеньевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холошин Максим Евгеньевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт, Главный врач, Эпилептолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Петрищев Александр Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петрищев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Краснопеев Константин Константинович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Краснопеев Константин Константинович

Мануальный терапевт, Травматолог
Стаж 5 лет
Мануальный терапевт, Травматолог
Стаж 5 лет
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Шульга Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульга Татьяна Валерьевна

Терапевт, Спортивный врач
Стаж не указан
Терапевт, Спортивный врач
Стаж не указан
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Выбрановский Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Выбрановский Александр Сергеевич

Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 10 лет
Мануальный терапевт, Массажист
Стаж 10 лет
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Принимает детей
Ошанин Виктор Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ошанин Виктор Вячеславович

Массажист
Стаж 1 год
Массажист
Стаж 1 год
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