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Бионик
7.9
Рейтинг

Бионик

В клинике 1 врач
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Адреса
ул. Запорожская, 77
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Информация

Анализ состава тела, диетология, составление индивидуального рациона, подбор физической активности.

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