  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Блеск
Блеск
7.2
Рейтинг

Блеск

В клинике 15 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т Народный, 19
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Компания предлагает услуги по лечению и протезированию зубов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Редько Николай Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
37
отзывов

Редько Николай Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
Записаться на приём
Крюков Кирилл Игоревич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Крюков Кирилл Игоревич

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Сушков Владислав Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сушков Владислав Алексеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Записаться на приём
Шепко Наталья Викторовна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шепко Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 25 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 25 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Филимонова Александра Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филимонова Александра Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Записаться на приём
Марущак Константин Степанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марущак Константин Степанович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Редько Надежда Сергеевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Редько Надежда Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Полусмак Наталья Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Полусмак Наталья Геннадьевна

Стоматолог
Стаж 22 года
Стоматолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Буланкова Елена Вячеславовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Буланкова Елена Вячеславовна

Стоматолог
Стаж 27 лет
Стоматолог
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Редько Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Редько Елена Юрьевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кругляков Василий Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кругляков Василий Владимирович

Зубной техник
Стаж 26 лет
Зубной техник
Стаж 26 лет
Петрова Виктория Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Виктория Вячеславовна

Стоматолог
Стаж 36 лет
Стоматолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матюшина Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матюшина Ольга Ивановна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козлова Юлия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козлова Юлия Николаевна

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Чопенко Тарас Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чопенко Тарас Петрович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    2.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
Все клиники