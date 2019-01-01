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Bounty
6.6
Рейтинг

Bounty

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Пушкинская, 40
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Пологая, 68
c 8:00 до 20:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Широкий спектр профессиональных косметологических, аппаратных и салонных услуг. Обследование состояния кожи, профилактика и эффективное лечение. Аппаратная косметология. Лазерная гинекология, трихология, подология.

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Врачи работающие в клинике
Громов Игорь Генрихович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Громов Игорь Генрихович

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 24 года
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Принимает детей

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