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Будьте здоровы
В клинике 1 врач
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Информация
Медицинская помощь на дому. Вызов врача и медсестры на дом. Снятие, интерпретация ЭКГ. Забор анализов на дому. Услуги сиделок.
Лицензия ЛО-25-01-002096.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
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Принимает детей