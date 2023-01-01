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Центр европейской и восточной медицины
7.4
Рейтинг

Центр европейской и восточной медицины

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Запорожская, 77
БЦ
c 10:00 до 14:00. Сейчас закрыто. Откроется через 2 минуты
По предварительной записи
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Врачи работающие в клинике
Валиулина Татьяна Александровна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Валиулина Татьяна Александровна

Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Мануальный терапевт, Рефлексотерапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Доступен вызов на дом

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