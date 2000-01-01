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Центр лазерной флебологии
7.2
Рейтинг

Центр лазерной флебологии

В клинике 14 врачей
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Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 54
1-й , 3-й этажи
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Флебология
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 10:00 до 18:00. Сейчас закрыто. Откроется через 2 минуты
Косметология
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Информация

Флебология - лазерное лечение варикоза, тромбоза. Косметология - современные методы омоложения, аппаратная косметология, диагностика и удаление новообразований.

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Врачи работающие в клинике
Муляр Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Муляр Александр Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 9 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 9 лет
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Маслова Елена Васильевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Маслова Елена Васильевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Кизей Ирина Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кизей Ирина Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 13 лет / Кандидат медицинских наук
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Мартынов Вадим Станиславович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мартынов Вадим Станиславович

Флеболог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Флеболог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Ковальчук Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковальчук Екатерина Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
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Ключник Сергей Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ключник Сергей Борисович

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 24 года / Врач первой категории
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 24 года / Врач первой категории
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Деменева Екатерина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деменева Екатерина Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
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Кулагина Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулагина Светлана Сергеевна

Хирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 8 лет
Хирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 8 лет
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Танцерева Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Танцерева Ольга Васильевна

Косметик-эстетист
Стаж не указан
Косметик-эстетист
Стаж не указан
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Еременко Максим Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Максим Алексеевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Нежельская Инна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нежельская Инна Борисовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Психолог
Стаж не указан
Косметолог (дерматолог-косметолог), Психолог
Стаж не указан
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Метляева Наталья Борисовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Метляева Наталья Борисовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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