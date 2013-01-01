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Кабинет интегративной психологии
4.6
Рейтинг

Кабинет интегративной психологии

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 100В
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
По предварительной записи
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Информация

Профессиональные психиатр, психотерапевт и детский психолог помогут обрести душевное здоровье, психологический комфорт и радость жизни. Прием детей с 3-х лет. Тренинги по арт-терапии, сексологии, бизнес-тренинги.

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Врачи работающие в клинике
Алексеева Елена Владимировна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Алексеева Елена Владимировна

Нарколог, Психолог, Психотерапевт
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Нарколог, Психолог, Психотерапевт
Стаж 34 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Майдаченко Анна Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Майдаченко Анна Владимировна

Психолог
Стаж 13 лет
Психолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

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