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Центр клинической и прикладной психологии
0.0
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Центр клинической и прикладной психологии

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Невская, 38
3-й этаж
Сейчас закрыто
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Информация

Услуги психолога, психиатра, психотерапевта и логопеда. Прием детей и взрослых. Повышение квалификации психологов, тренинги.

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