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Центр лазерной косметологии Тисс
5.7
Рейтинг

Центр лазерной косметологии Тисс

В клинике 11 врачей
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Адреса
Владивосток, пр-т Партизанский, 40
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 2 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, ул. Четвертая, 3/1
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 2 минуты
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
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Информация

Лечение на александритовом лазере "Candela GentleLASE". Врачебная косметология, трихология, лазерное омоложение, блефоропластика, лечение стрий (растяжки), удаление пигментных пятен, рубцов, шрамов, папиллом. Лечение постакне, удаление сосудов на лице и ногах, фотоомоложение.

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Врачи работающие в клинике
Дмитрук Ирина Викторовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дмитрук Ирина Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 15 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 15 лет
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Наумчук Кристина Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Наумчук Кристина Алексеевна

Физиотерапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет
Физиотерапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет
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Полозова Елена Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полозова Елена Константиновна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Записаться на приём
Грицай Ксения Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицай Ксения Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 2 года
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 2 года
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Мартиросян Анна Мурадовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартиросян Анна Мурадовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 6 лет
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Бондаренко Катерина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Катерина Борисовна

Массажист
Стаж 14 лет
Массажист
Стаж 14 лет
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Злобина Евгения Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Злобина Евгения Васильевна

Массажист, Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
Массажист, Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
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Ерёмина Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерёмина Наталья Александровна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Орлова Анна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Анна Петровна

Массажист
Стаж 7 лет
Массажист
Стаж 7 лет
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Клеменчук Дарья Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клеменчук Дарья Николаевна

Инфекционист, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
Инфекционист, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
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Халимова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Халимова Анна Владимировна

Физиотерапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Физиотерапевт, Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

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