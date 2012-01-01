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Центр оптометрии
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Информация
Диагностика зрения, подбор очков и линз.
Прием ведет ведущий врач - офтальмолог.
Кабинет оснащен передовым оптометрическим оборудованием, проводится полная диагностика зрения, назначается лечение, подбор очков и контактных линз.
Центр является филиалом сети оптик "Хамелеон".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 34 года
Стаж 34 года
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Принимает детей
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
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Принимает детей