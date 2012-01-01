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Центр оптометрии
3.9
Рейтинг

Центр оптометрии

В клинике 2 врача
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Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 90
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 минуту
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Информация

Диагностика зрения, подбор очков и линз.

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Врачи работающие в клинике
Журавлева Елена Ивановна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Журавлева Елена Ивановна

Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 34 года
Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 34 года
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Принимает детей
Крюкова Екатерина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крюкова Екатерина Валентиновна

Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 17 лет
Окулист (офтальмолог), Оптометрист
Стаж 17 лет
Записаться на приём
Принимает детей

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