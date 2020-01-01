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Центр патологии мочеиспускания
6.4
Рейтинг

Центр патологии мочеиспускания

В клинике 4 врача
Адреса
Владивосток, ул. Посьетская, 32
каб. 16
Сейчас закрыто
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Информация

Лечение нарушений мочеиспускания.

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Врачи работающие в клинике
Головко Ольга Германовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головко Ольга Германовна

Уролог
Стаж 18 лет
Уролог
Стаж 18 лет
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Данилов Вадим Валерьевич
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Данилов Вадим Валерьевич

Уролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Уролог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Данилов Валерий Вадимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Данилов Валерий Вадимович

Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Чернецкий Николай Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Чернецкий Николай Сергеевич

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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