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Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
0.0
Рейтинг

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Толстого, 54
Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
пр-т Океанский, 41
Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Информация

Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. Оказание логопедической и психологической помощи детям. Работа с детьми от 4 лет и старше.

Врачи работающие в клинике
Савинкина Юлия Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
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1
отзыв

Савинкина Юлия Дмитриевна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
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Принимает детей

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