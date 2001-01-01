  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр репродуктивного здоровья
Центр репродуктивного здоровья
9.6
Рейтинг

Центр репродуктивного здоровья

В клинике 5 врачей
Записаться на приём
Адреса
Владивосток, ул. Волховская, 5
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение бесплодия и ЭКО.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Каргиева Наталья Григорьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Каргиева Наталья Григорьевна

УЗИ-специалист, Хирург, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
УЗИ-специалист, Хирург, Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
Записаться на приём
Принимает детей
Лотова Анна Юрьевна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Лотова Анна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Записаться на приём
Пак Елена Викторовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пак Елена Викторовна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет
Записаться на приём
Сиренко Вера Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сиренко Вера Васильевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Доступен вызов на дом
Хамроева Умида Жахонкуловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Хамроева Умида Жахонкуловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 110 врачей
    7.8
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    5.2
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 342 врача
    4.3
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    5.0
Все клиники