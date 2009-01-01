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Центр стоматологии профессора Русаковой
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Уникальная клиника экспертного уровня для детей и взрослых, которая имеет статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Специалисты клиники - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.
Центр стоматологии профессора Русаковой - уникальная клиника экспертного уровня для детей и взрослых, которая имеет статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Руководитель клиники - эксперт медицинской помощи Национальной Медицинской Палаты РФ, отличник стоматологии. Специалисты клиники - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, имеют дипломы I степени (Лучшая клиническая и научная работа), благодарственные письма от Ассоциации гигиенистов стоматологических СтАР, награды за выдающиеся заслуги в медицине Р. Коха (Германия), патенты на изобретения уникальных методов в стоматологии. Все стоматологи клиники профессора Русаковой – лично отобраны и обучены доктором медицинских наук, профессором Еленой Юрьевной Русаковой, что гарантирует высокое качество на все работы.
Услуги:
- Имплантация с применением систем AstraTech, Bredent, Dentium;
- Протезирование;
- Ортодонтия (выравнивание зубов брекет-системами, элайнерами, миофункциональными аппаратами);
- Отбеливание зубов;
- Медикаментозный сон (безопасный наркоз, седация);
- Челюстно-лицевая хирургия (операции на челюстях, уздечки языка, губ);
- Диагностика (компьютерная томография, ОПТГ, рентген);
- Лечение зубов;
- Хирургия;
- Лечение десен (лечение кровоточивости, неприятного запаха полости рта);
- Эстетическая стоматология и реставрация зубов;
- Детская стоматология (в том числе в состоянии медикаментозного сна);
- Профессиональная гигиена;
- НАНО-технологии для укрепления эмали зубов.
Все стоматологи профессорской клиники Русаковой имеют большой практический опыт работы и готовы оказать любую стоматологическую помощь.
Первичный осмотр - 550 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002805-15.
Узнать подробную информацию о врачах клиники можно на портале Врачи Владивостока.