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Центр стоматологии профессора Русаковой
9.6
Рейтинг

Центр стоматологии профессора Русаковой

В клинике 10 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Уборевича, 38
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Информация

Уникальная клиника экспертного уровня для детей и взрослых, которая имеет статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Специалисты клиники - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории.

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Врачи работающие в клинике
Русакова Елена Юрьевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Русакова Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург, Главный врач
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
Иванова Александра Сергеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Иванова Александра Сергеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
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Принимает детей
Юрченко Светлана Александровна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Юрченко Светлана Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ким Эльвира Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Эльвира Юрьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Мальков Николай Олегович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мальков Николай Олегович

Стоматолог-хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 9 лет
Стоматолог-хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 9 лет
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Козаченко Олеся Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козаченко Олеся Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
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Гребенщикова Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гребенщикова Марина Андреевна

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
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Принимает детей
Коробкин Андрей Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коробкин Андрей Александрович

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
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Кочеткова Татьяна Андрияновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочеткова Татьяна Андрияновна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лях Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лях Елена Викторовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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