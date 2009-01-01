Центр стоматологии профессора Русаковой - уникальная клиника экспертного уровня для детей и взрослых, которая имеет статус Инновационного Центра Стоматологической ассоциации России (СТаР). Руководитель клиники - эксперт медицинской помощи Национальной Медицинской Палаты РФ, отличник стоматологии. Специалисты клиники - профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории, имеют дипломы I степени (Лучшая клиническая и научная работа), благодарственные письма от Ассоциации гигиенистов стоматологических СтАР, награды за выдающиеся заслуги в медицине Р. Коха (Германия), патенты на изобретения уникальных методов в стоматологии. Все стоматологи клиники профессора Русаковой – лично отобраны и обучены доктором медицинских наук, профессором Еленой Юрьевной Русаковой, что гарантирует высокое качество на все работы.

Услуги:

Имплантация с применением систем AstraTech, Bredent, Dentium;

Протезирование;

Ортодонтия (выравнивание зубов брекет-системами, элайнерами, миофункциональными аппаратами);

Отбеливание зубов;

Медикаментозный сон (безопасный наркоз, седация);

Челюстно-лицевая хирургия (операции на челюстях, уздечки языка, губ);

Диагностика (компьютерная томография, ОПТГ, рентген);

Лечение зубов;

Хирургия;

Лечение десен (лечение кровоточивости, неприятного запаха полости рта);

Эстетическая стоматология и реставрация зубов;

Детская стоматология (в том числе в состоянии медикаментозного сна);

Профессиональная гигиена;

НАНО-технологии для укрепления эмали зубов.

Все стоматологи профессорской клиники Русаковой имеют большой практический опыт работы и готовы оказать любую стоматологическую помощь.

Первичный осмотр - 550 руб.

Лицензия ЛО-25-01-002805-15.

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