  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Центр здоровья волос и кожи
Центр здоровья волос и кожи
6.5
Рейтинг

Центр здоровья волос и кожи

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, пр-т Народный, 27
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 1 минуту
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Клиника по лечению волос и кожи. Лечение и профилактика трихологических патологий, дерматологических заболеваний, возрастных изменений кожи лица и тела.

Врачи работающие в клинике
Суханова Александра Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Суханова Александра Сергеевна

Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Трихолог, Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Чемизова Карина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чемизова Карина Сергеевна

Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 16 лет
Медицинская сестра (в косметологии)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

Другие клиники

  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 260 врачей
    2.5
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    5.0
Все клиники