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  3. Дальневосточный окружной медицинский центр
Дальневосточный окружной медицинский центр
4.3
Рейтинг

Дальневосточный окружной медицинский центр

Государственная
В клинике 342 врача
Адреса
Круглосуточный стационар
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Поликлиника
Владивосток, ул. Береговая, 3
c 9:00 до 12:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Морозова, 7
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Усов Виктор Васильевич
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Усов Виктор Васильевич

Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Вахрушев Николай Александрович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Вахрушев Николай Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Портовая Изабелла Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Портовая Изабелла Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Гулян Грант Самсонович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Гулян Грант Самсонович

Маммолог, Онколог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 12 лет / Кандидат медицинских наук
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Кочергин Владимир Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кочергин Владимир Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 19 лет
Мануальный терапевт
Стаж 19 лет
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Гавриленко Анна Андреевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гавриленко Анна Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Клочкова Галина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочкова Галина Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Олейник Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Ольга Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Записаться на приём
Анцупов Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Анцупов Сергей Николаевич

Уролог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Уролог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Сытинова Елена Алексеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Сытинова Елена Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Ничипуренко Юлия Анатольевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ничипуренко Юлия Анатольевна

Эндоскопист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Евдокимова Зоя Сергеевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Евдокимова Зоя Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Полежаев Александр Анатольевич
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Полежаев Александр Анатольевич

Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
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Чульчеков Евгений Николаевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Чульчеков Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 7 лет
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Таранков Алексей Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Таранков Алексей Сергеевич

Эндоскопист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Протопопов Владимир Владимирович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Протопопов Владимир Владимирович

Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Пальчикова Елена Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пальчикова Елена Анатольевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-эндоскопист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-эндоскопист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Дзюба Михаил Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дзюба Михаил Александрович

Рентгенолог
Стаж 10 лет
Рентгенолог
Стаж 10 лет
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Дударь Оксана Анатольевна
8.5
Рейтинг
Рейтинг
8.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Дударь Оксана Анатольевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Морозевич Виталий Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Морозевич Виталий Викторович

Эндоскопист
Стаж 11 лет
Эндоскопист
Стаж 11 лет
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Батюкова Вера Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батюкова Вера Евгеньевна

Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
Физиотерапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Бородина Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородина Ирина Александровна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Казакевич Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Казакевич Наталья Геннадьевна

Терапевт
Стаж 12 лет
Терапевт
Стаж 12 лет
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Якухная Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якухная Елена Валерьевна

Кардиолог
Стаж 18 лет
Кардиолог
Стаж 18 лет
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Буркова Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буркова Татьяна Васильевна

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Ходыкина Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ходыкина Дарья Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Достовалова Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Достовалова Дарья Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Гассе Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гассе Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Дербенева Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дербенева Юлия Викторовна

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Хорошилова Наталья Геннадьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Хорошилова Наталья Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мартынов Геннадий Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Мартынов Геннадий Викторович

Хирург
Стаж 20 лет
Хирург
Стаж 20 лет
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Бурлова Татьяна Кузьминична
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бурлова Татьяна Кузьминична

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Керейбаев Ринат Анварович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Керейбаев Ринат Анварович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Шахмарданов Константин Эдуардович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шахмарданов Константин Эдуардович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Черданцева Татьяна Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Черданцева Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Сидор Светлана Леонидовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сидор Светлана Леонидовна

УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
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Сивачук Виктория Викторовна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сивачук Виктория Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Шишкина Виктория Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шишкина Виктория Александровна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
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Воротынцева Ирина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воротынцева Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Зайцев Александр Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Зайцев Александр Викторович

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Королева Татьяна Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Королева Татьяна Дмитриевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Гардер Юрий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гардер Юрий Александрович

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан
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Маточкин Михаил Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Маточкин Михаил Александрович

Зубной техник
Стаж не указан
Зубной техник
Стаж не указан
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Нохрина Елена Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нохрина Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Ремез Владимир Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ремез Владимир Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
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Скворцов Виталий Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Скворцов Виталий Геннадьевич

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан
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Бакал Ольга Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бакал Ольга Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Машенцева Ольга Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Машенцева Ольга Андреевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
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Турова Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Турова Елена Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
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Дмитренко Ксения Александровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дмитренко Ксения Александровна

Инфекционист
Стаж не указан
Инфекционист
Стаж не указан
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Клюкин Геннадий Товьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клюкин Геннадий Товьевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Хирург, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Клянина Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клянина Татьяна Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Лощенкова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лощенкова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Назаренко Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Назаренко Лариса Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Онищенко Раиса Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Онищенко Раиса Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Лукошина Марина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукошина Марина Константиновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Фильченкова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фильченкова Елена Леонидовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Чуприна Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чуприна Анна Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Юрикова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрикова Елена Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Доценко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Доценко Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Конкина Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конкина Светлана Алексеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Мосина Елена Жираировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мосина Елена Жираировна

Дерматовенеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Поведайко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поведайко Лариса Алексеевна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
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Самкова Лариса Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самкова Лариса Вячеславовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Атопышева Татьяна Федоровна

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Белая Ольга Николаевна
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Белая Ольга Николаевна

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Герасименко Татьяна Николаевна
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Коломеец Лариса Александровна
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Коломеец Лариса Александровна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
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Максименко Анна Петровна
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Щербакова Лариса Алексеевна
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Богачева Алла Борисовна
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Богачева Алла Борисовна

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Иващенко Елена Владимировна
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Иващенко Елена Владимировна

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Кононцева Елена Валентиновна
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Лобанова Елена Петровна
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Лобанова Елена Петровна

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Попков Дмитрий Алексеевич
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Попков Дмитрий Алексеевич

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Швед Маргарита Павловна
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Швед Маргарита Павловна

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Горих Наталья Сергеевна
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Гуляева Наталья Сергеевна
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Добронецкая Галина Борисовна
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Добронецкая Галина Борисовна

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Ермакова Наталья Владимировна
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Ермакова Наталья Владимировна

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Несина Ирина Алексеевна
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Нечитайло Екатерина Александровна
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Нечитайло Екатерина Александровна

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Сапожникова Софья Максимовна
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Сапожникова Софья Максимовна

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Подоляк Светлана Александровна
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Масалова Наталья Юрьевна
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Масалова Наталья Юрьевна

Клинический фармаколог
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Харламова Александра Ивановна
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Беспалова Ирина Афиногеновна
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Беспалова Ирина Афиногеновна

Терапевт
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Чекалина Елена Владимировна
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Чекалина Елена Владимировна

Физиотерапевт
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Вырышева Елена Эдуардовна
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Гогунская Татьяна Александровна
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Гогунская Татьяна Александровна

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Даценко Инесса Николаевна
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Даценко Инесса Николаевна

Терапевт, Зав. отделением
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Курочкина Тамара Васильевна
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Захарьева Светлана Сергеевна
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Родионова Лидия Лукинична
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Родионова Лидия Лукинична

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Сагидуллина Равия Габсаматовна
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Косинская Елена Анастасьевна
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Безрученко Ольга Викторовна
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Майданов Юрий Вячеславович
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Каминская Марина Леонидовна
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Обухова Людмила Степановна
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Татаржицкий Александр Александрович
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Татаржицкий Александр Александрович

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Валеева Фания Михайловна
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Валеева Фания Михайловна

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Хайдурова Анна Владимировна
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Хайдурова Анна Владимировна

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Аджидерская Любовь Михайловна
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Аджидерская Любовь Михайловна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Власова Елена Алексеевна
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Иванова Наталья Николаевна
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Иванова Наталья Николаевна

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Изибадирова Наталья Иннокентьевна
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Маевская Ольга Юрьевна

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Коньшина Светлана Степановна
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Коньшина Светлана Степановна

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Попадюк Ольга Александровна
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Коробкина Любовь Евгеньевна
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Кузнецова Юлия Владимировна
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Липилина Елена Сергеевна
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат)
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Обыденникова Тамара Николаевна
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Карпинская Юлия Юльевна
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Ребикова Жанна Сергеевна

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Рубашек Ирина Алексеевна
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Рубашек Ирина Алексеевна

Ревматолог, Терапевт
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Решетникова Татьяна Ивановна

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Рогач Маргарита Евгеньевна
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Рогач Маргарита Евгеньевна

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Дмитриева Ольга Владимировна
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Дмитриева Ольга Владимировна

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Бабченко Юлия Аркадьевна
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Бабченко Юлия Аркадьевна

Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
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Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
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Селищева Юлия Григорьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Соляник Елена Владимировна
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Соляник Елена Владимировна

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Судакова Анастасия Петровна
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Судакова Анастасия Петровна

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Трусенко Сергей Васильевич
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Трусенко Сергей Васильевич

Медицинская сестра (брат) палатная
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Чистякова Валентина Петровна
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Чистякова Валентина Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Селиванова Елена Юрьевна
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Селиванова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Шарова Галина Николаевна
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Шарова Галина Николаевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Старикова Екатерина Борисовна
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Старикова Екатерина Борисовна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Шкотова Елена Юрьевна
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Шкотова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Шувалова Елена Леонидовна
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Шувалова Елена Леонидовна

Кардиолог, Зав. отделением
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Кардиолог, Зав. отделением
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Бакирова Оксана Анатольевна
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Бакирова Оксана Анатольевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Яковенко Валентина Михайловна
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Яковенко Валентина Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Болотникова Екатерина Владимировна
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Болотникова Екатерина Владимировна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Багаева Светлана Петровна
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Багаева Светлана Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Ващилина Валентина Ивановна
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Ващилина Валентина Ивановна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Дворцова Ирина Ильинична
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Дворцова Ирина Ильинична

Стоматолог-терапевт
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Дворцова Наталья Юрьевна
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Дворцова Наталья Юрьевна

Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-терапевт
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Демидова Наталья Викторовна
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Демидова Наталья Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Егорова Элла Юрьевна
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Егорова Элла Юрьевна

Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-терапевт
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Егорова Мария Борисовна
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Егорова Мария Борисовна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Жефруа Марина Анатольевна
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Жефруа Марина Анатольевна

Зубной врач
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Зубной врач
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Кабанцева Светлана Павловна
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Кабанцева Светлана Павловна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Кабанченко Марина Петровна
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Кабанченко Марина Петровна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Морозова Валентина Яковлевна
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Морозова Валентина Яковлевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Рябченко Людмила Павловна
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Рябченко Людмила Павловна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Коваленко Евгения Васильевна
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Коваленко Евгения Васильевна

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Цой Елена Валерьевна
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Цой Елена Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Коптенор Ольга Андреевна
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Коптенор Ольга Андреевна

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Артюхова Наталья Васильевна
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Артюхова Наталья Васильевна

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Малявина Марина Владимировна
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Малявина Марина Владимировна

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Беликова Татьяна Евгеньевна
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Беликова Татьяна Евгеньевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Микшевич Светлана Валерьевна
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Микшевич Светлана Валерьевна

Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-терапевт
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Боброва Елена Анатольевна
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Боброва Елена Анатольевна

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Михалева Анна Андреевна
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Михалева Анна Андреевна

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Верхозин Валерий Дмитриевич
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Верхозин Валерий Дмитриевич

Хирург, Зав. отделением
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Москаленко Елена Анатольевна
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Москаленко Елена Анатольевна

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Залата Татьяна Германовна
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Залата Татьяна Германовна

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Руденок Татьяна Александровна
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Руденок Татьяна Александровна

Зубной врач
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Федорова Юлия Викторовна
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Федорова Юлия Викторовна

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Клименко Ольга Николаевна
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Ковалева Евгения Николаевна
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Ковалева Евгения Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Шатц Анастасия Витальевна
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Шатц Анастасия Витальевна

Стоматолог-терапевт
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Стоматолог-терапевт
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Крапивная Ирина Тимофеевна
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Крапивная Ирина Тимофеевна

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Мануйлова Елена Михайловна
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Мануйлова Елена Михайловна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Барановский Вячеслав Иванович
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Барановский Вячеслав Иванович

Зубной техник
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Зубной техник
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Маслова Юлия Ивановна
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Маслова Юлия Ивановна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Бородин Леонид Андреевич
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Бородин Леонид Андреевич

Зубной техник
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Зубной техник
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Наумова Марина Васильевна
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Наумова Марина Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Волкова Марина Николаевна
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Волкова Марина Николаевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Пасеукина Ольга Ивановна
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Пасеукина Ольга Ивановна

Медицинская сестра перевязочной
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Медицинская сестра перевязочной
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Исхакова Светлана Геннадьевна
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Исхакова Светлана Геннадьевна

Зубной техник
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Зубной техник
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Петько Виктория Владимировна
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Петько Виктория Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Кузнецова Валентина Дмитриевна
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Кузнецова Валентина Дмитриевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
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Стоматолог, Стоматолог-терапевт
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Рыжик Татьяна Сергеевна
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Рыжик Татьяна Сергеевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Мизев Андрей Григорьевич
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Мизев Андрей Григорьевич

Зубной техник
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Зубной техник
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Миненко Ольга Владимировна
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Миненко Ольга Владимировна

Зубной техник
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Зубной техник
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Турчина Светлана Валерьевна
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Турчина Светлана Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Морозенков Владимир Николаевич
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Морозенков Владимир Николаевич

Стоматолог-ортопед
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Стоматолог-ортопед
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Тыртышная Ольга Владимировна
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Тыртышная Ольга Владимировна

Хирург
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Мухлаев Сергей Юрьевич
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Мухлаев Сергей Юрьевич

Стоматолог-ортопед
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Стоматолог-ортопед
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Ченцова Александра Николаевна
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Ченцова Александра Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Обидный Юрий Константинович
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Обидный Юрий Константинович

Стоматолог-ортопед
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Стоматолог-ортопед
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Шрамко Геннадий Иванович
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Шрамко Геннадий Иванович

Хирург
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Хирург
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Тимофеев Дмитрий Иванович
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Тимофеев Дмитрий Иванович

Зубной техник
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Зубной техник
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Киняйкин Роман Федорович
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Киняйкин Роман Федорович

Фтизиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Баранова Лада Анатольевна
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Баранова Лада Анатольевна

Медицинская сестра перевязочной
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Медицинская сестра перевязочной
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Зайцева Татьяна Викторовна
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Зайцева Татьяна Викторовна

Заведующий поликлиникой
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Заведующий поликлиникой
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Кондратьева Елена Михайловна
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Кондратьева Елена Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Якубович Ольга Сергеевна
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Якубович Ольга Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Планкина Лилия Геннадьевна
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Планкина Лилия Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Гайнуллина Лариса Константиновна
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Гайнуллина Лариса Константиновна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Третьякова Евгения Валентиновна
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Третьякова Евгения Валентиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Гурская Светлана Михайловна
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Гурская Светлана Михайловна

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Троценко Ирина Михайловна
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Троценко Ирина Михайловна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Кулик Анна Николаевна
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Кулик Анна Николаевна

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Баранова Татьяна Владимировна
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Баранова Татьяна Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Бирюкова Анна Валерьевна
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Бирюкова Анна Валерьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Григорьева Юлия Васильевна
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Григорьева Юлия Васильевна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Боброва Ольга Юрьевна
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Боброва Ольга Юрьевна

Медицинская сестра перевязочной
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Медицинская сестра перевязочной
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Иконникова Надежда Олеговна
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Иконникова Надежда Олеговна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Васильева Людмила Ивановна
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Васильева Людмила Ивановна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Кизюкова Александра Валерьевна
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Кизюкова Александра Валерьевна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Горяинова Галина Владимировна
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Горяинова Галина Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Медицинская сестра (процедурный кабинет)
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Очкина Наталья Викторовна
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Очкина Наталья Викторовна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Егорова Галина Валентиновна
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Егорова Галина Валентиновна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Сутурина Екатерина Александровна
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Сутурина Екатерина Александровна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Ивченко Валентина Петровна
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Ивченко Валентина Петровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Хоменко Ирина Владимировна
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Хоменко Ирина Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Морозова Татьяна Владимировна
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Морозова Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Шмыков Андрей Валерьевич
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Шмыков Андрей Валерьевич

Хирург, Зав. отделением
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Хирург, Зав. отделением
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Шульгина Виктория Юрьевна
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Шульгина Виктория Юрьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Артемьева Галина Аркадьевна
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Артемьева Галина Аркадьевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Яровая Юлия Ивановна
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Яровая Юлия Ивановна

Невролог (невропатолог)
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Невролог (невропатолог)
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Болтачева Зоя Михайловна
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Болтачева Зоя Михайловна

Медицинская сестра перевязочной
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Медицинская сестра перевязочной
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Якимова Елена Александровна
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Якимова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Ворсина Елена Владимировна
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Ворсина Елена Владимировна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Аблаева Татьяна Викторовна
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Аблаева Татьяна Викторовна

Врач ЛФК
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Врач ЛФК
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Базарова Виктория Дмитриевна
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Базарова Виктория Дмитриевна

Психотерапевт
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Психотерапевт
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Грибань Павел Андреевич
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Грибань Павел Андреевич

Хирург
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Хирург
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Гунько Ирина Викторовна
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Гунько Ирина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Крахмаль Любовь Александровна
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Крахмаль Любовь Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Крушинская Евгения Васильевна
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Крушинская Евгения Васильевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Куклина Людмила Викторовна
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Куклина Людмила Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Маковоз Юлия Александровна
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Маковоз Юлия Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Оленникова Александра Николаевна
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Оленникова Александра Николаевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Киселева Яна Борисовна
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Киселева Яна Борисовна

Медицинская сестра (брат)
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Медицинская сестра (брат)
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Ремизова Лариса Григорьевна
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Ремизова Лариса Григорьевна

Педиатр
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Педиатр
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Принимает детей
Рыбалка Татьяна Владимировна
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Рыбалка Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Солнцева Светлана Олеговна
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Солнцева Светлана Олеговна

Операционная медицинская сестра (брат)
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Операционная медицинская сестра (брат)
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Майстровская Юлия Витальевна
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Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стопа Дмитрий Сергеевич
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Стопа Дмитрий Сергеевич

Хирург
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Хирург
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Богдановская Ирина Николаевна
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Богдановская Ирина Николаевна

Акушер-гинеколог
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Акушер-гинеколог
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Субачева Лидия Александровна
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Субачева Лидия Александровна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Терехов Сергей Михайлович
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Терехов Сергей Михайлович

Хирург, Зав. отделением
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Хирург, Зав. отделением
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Шалимова Елена Анатольевна
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Шалимова Елена Анатольевна

Медицинская сестра (брат) палатная
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Медицинская сестра (брат) палатная
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Берник Павел Петрович
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Берник Павел Петрович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Богданов Виталий Александрович
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Богданов Виталий Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Вандалковская Вера Рашидовна
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Вандалковская Вера Рашидовна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Голубчанская Любовь Ивановна
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Голубчанская Любовь Ивановна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Гумённая Екатерина Сергеевна
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Гумённая Екатерина Сергеевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Жиляева Татьяна Владимировна
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Жиляева Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Збань Владимир Гаврилович
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Збань Владимир Гаврилович

Анестезиолог-реаниматолог
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Анестезиолог-реаниматолог
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Колганова Елена Николаевна
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Колганова Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Кот Вера Евгеньевна
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Кот Вера Евгеньевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Кузьмин Александр Александрович
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Кузьмин Александр Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
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Лысенко Татьяна Анатольевна
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Лысенко Татьяна Анатольевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Майстровский Кирилл Валерьевич
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Майстровский Кирилл Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
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Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
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Озерова Виктория Николаевна
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Озерова Виктория Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Осипенко Татьяна Геннадьевна
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Осипенко Татьяна Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Оськина Татьяна Николаевна
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Оськина Татьяна Николаевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Пономаренко Анжелика Андреевна
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Пономаренко Анжелика Андреевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Пучкина Марина Владимировна
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Пучкина Марина Владимировна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Романова Елена Юрьевна
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Романова Елена Юрьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Сапронова Ольга Дмитриевна
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Сапронова Ольга Дмитриевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Серебрякова Елена Викторовна
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Серебрякова Елена Викторовна

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Татаринцева Светлана Андреевна
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Татаринцева Светлана Андреевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Титова Тамара Александровна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Титова Тамара Александровна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
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Хромова Елена Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Хромова Елена Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Чернобиль Ольга Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Чернобиль Ольга Павловна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Чумак Елена Валерьевна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Чумак Елена Валерьевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Шарай Елена Викторовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Шарай Елена Викторовна

Трансфузиолог
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Трансфузиолог
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Шкляр Мария Васильевна
6.0
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6.0 из 10
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отзывов

Шкляр Мария Васильевна

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) -анестезист
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Данилова Ольга Викторовна
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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0
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Данилова Ольга Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
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Дьячек Элеонора Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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отзывов

Дьячек Элеонора Михайловна

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж не указан
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Дьячек Вадим Васильевич
6.0
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Рейтинг
6.0 из 10
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Дьячек Вадим Васильевич

Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Рефлексотерапевт
Стаж не указан