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Дальневосточный окружной медицинский центр
Государственная
В клинике 342 врача
Адреса
Круглосуточный стационар
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
- +7 (423) 231 59 26, приемное отделение
- +7 (423) 231 49 81, стол справок, центр профилактики остеопороза
- +7 (423) 234 00 05, запись на МРТ, КТ, рентген-денситометрию, отделение лучевой диагностики
- +7 (423) 237 51 22, заведующий стационаром
- +7 (423) 231 56 89, запись на ФГДС, колоноскопию - эндоскопическое отделение
- +7 (423) 231 59 28, терапевтическое отделение
- +7 (423) 231 56 93, хирургическое отделение
- +7 (423) 231 56 86, неврологическое отделение
- +7 (423) 231 54 39, ожоговое отделение
- +7 (423) 231 56 98, отделение анестизиологии и реанимации
- +7 (423) 231 54 26, запись на МРТ, КТ, рентген-денситометрию, отделение лучевой диагностики
- +7 (423) 231 54 59, ординаторская урологов
- +7 (423) 231 56 87, отделение функциональной диагностики
- +7 (423) 231 54 47, отделение реабилитации и восстановительного лечения
- +7 (423) 231 54 29, паталогоанатомическое отделение
- +7 (423) 234 67 80, факс
- +7 (423) 231 54 36, приемная руководителя
- +7 (423) 231 54 77, клинико-диагностическая лаборатория
Поликлиника
Владивосток, ул. Береговая, 3
- +7 (423) 222 36 89, регистратура
- +7 (423) 222 49 33, приёмная заведующей
- +7 (924) 732 02 40, предварительная запись к врачам
- +7 (423) 249 65 24, предварительная запись к врачам
Стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Морозова, 7
1-й этаж
- +7 (423) 222 42 15, приемная заведующей
- +7 (423) 249 63 50, регистратура
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Информация
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства" г. Владивосток.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж 10 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет / Врач высшей категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Принимает детей
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
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Стаж не указан
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 13 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
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Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 56 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
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Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
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Стаж 21 год / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
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Стаж не указан / Врач первой категории
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Стаж 12 лет
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Стаж 18 лет
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Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 8 лет / Врач первой категории
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Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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