  1. Главная
  2. Все клиники
  3. ДанТир
ДанТир
0.5
Рейтинг

ДанТир

В клинике 1 врач
Записаться на приём
Адреса
ул. Светланская, 55Б
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто. Откроется через 0 seconds
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Быстренко Юлия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быстренко Юлия Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Записаться на приём

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 342 врача
    4.3
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    5.0
  • Центр материнства и детства
    Центр материнства и детства В клинике 165 врачей
    6.8
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
Все клиники