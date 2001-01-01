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ДантистЪ
5.4
Рейтинг

ДантистЪ

В клинике 2 врача
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Адреса
Владивосток, ул. Енисейская, 7
БЦ
c 9:00 до 17:00. Сейчас открыто
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Информация

Компания предлагает полный комплекс стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Парамонов Виталий Борисович
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Парамонов Виталий Борисович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
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Филимонова Александра Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Филимонова Александра Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Записаться на приём

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