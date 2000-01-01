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Деал-С
7.7
Рейтинг

Деал-С

В клинике 3 врача
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Адреса
ул. Русская, 55А
1-й этаж
c 10:00 до 16:00. Сейчас закрыто. Откроется через 0 seconds
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Информация

Оказание широкого спектра стоматологических услуг. Прием ведут специалисты: терапевт, хирург, ортопед.

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Врачи работающие в клинике
Крылова Диана Юрьевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Крылова Диана Юрьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
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Те Константин Родионович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Те Константин Родионович

Стоматолог
Стаж 8 лет
Стоматолог
Стаж 8 лет
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Голуб Алексей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Алексей Сергеевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 5 лет
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