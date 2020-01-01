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Демос
В клинике 5 врачей
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Информация
Лицензия ЛО-25-01-001334.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 34 года
Стаж 34 года
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Принимает детей