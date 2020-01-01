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Демос
0.0
Рейтинг

Демос

В клинике 5 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Круговая 2-я, 12
2-й этаж
Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Бурундукова Татьяна Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурундукова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Хайбрахманова Валентина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хайбрахманова Валентина Владимировна

Массажист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Массажист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Патрушева Гелена Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Патрушева Гелена Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 21 год
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Цай Андрей Валерьевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Цай Андрей Валерьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 21 год
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Виткина Светлана Исааковна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Виткина Светлана Исааковна

Врач ЛФК
Стаж 34 года
Врач ЛФК
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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