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Денс-ДВ
5.0
Рейтинг

Денс-ДВ

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Светланская, 111А
1-й этаж
c 9:00 до 14:00. Сейчас открыто
Пн.
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Оказание услуг по гинекологии, диетологии, косметологии и другие. Лечение, протезирование, имплантация, отбеливание зубов. Хирургия. Косметические услуги.

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Врачи работающие в клинике
Эйдис Элла Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Эйдис Элла Витальевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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