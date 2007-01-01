  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Дентал Эффект
Дентал Эффект
7.5
Рейтинг

Дентал Эффект

В клинике 6 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Семейная стоматология для взрослых и детей любого возраста. Высококвалифицированные специалисты. Полный спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, пародонтология, ортопедия, имплантация зубов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Семенцов Игорь Валерьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Семенцов Игорь Валерьевич

Стоматолог-пародонтолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-пародонтолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербаков Дмитрий Олегович
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Щербаков Дмитрий Олегович

Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Молоканов Алексей Константинович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Молоканов Алексей Константинович

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Симоненко Лариса Евгеньевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Симоненко Лариса Евгеньевна

Стоматолог
Стаж 29 лет
Стоматолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киселева Наталья Сергеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Киселева Наталья Сергеевна

Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Стоматолог-ортопед, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ковалёва Ксения Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалёва Ксения Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Ординатор, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Стоматолог-ортодонт, Ординатор, Стоматолог общей практики
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    7.2
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 120 врачей
    7.0
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 151 врач
    6.3
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    5.0
Все клиники