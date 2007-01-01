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Дентал Эффект
В клинике 6 врачей
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Информация
Семейная стоматология для взрослых и детей любого возраста. Высококвалифицированные специалисты. Полный спектр стоматологических услуг: терапия, хирургия, пародонтология, ортопедия, имплантация зубов.
Компания работает с 2007 года.
Преимущества работы с компанией:
- импланты системы Ankylos, Straumann, Dentium;
- профессиональная гигиена полости рта;
- косметическая реставрация зубов;
- детский кабинет;
- виниры;
- контроль стерильности департаментом здравоохранения ПК;
- современные методы лечения (плазмолифтинг, озонотерапия, лазеротерапия);
- сложные клинические случаи и оперирующие врачи;
- гарантия до 5 лет;
- рассрочка без переплаты.
Лицензия ЛО-25-01-001627.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
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Принимает детей
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж 3 года
Стаж 3 года
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