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Дентал Мастер
3.9
Рейтинг

Дентал Мастер

В клинике 14 врачей
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Адреса
Владивосток, ул. Бурачка, 17
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Лечение, протезирование, имплантация зубов. Профилактика, хирургия. Лор-кабинет. Услуги физиотерапии.

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Врачи работающие в клинике
Редько Николай Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
37
отзывов

Редько Николай Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 9 лет
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Сажинянц Ваган Альбертович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сажинянц Ваган Альбертович

Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 20 лет
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Агабабов Григорий Лазаревич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Агабабов Григорий Лазаревич

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
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Фролов Илья Игоревич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Фролов Илья Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
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Шидловская Жанна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шидловская Жанна Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
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Береговая Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Береговая Людмила Ивановна

Стоматолог
Стаж 49 лет
Стоматолог
Стаж 49 лет
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Дылдина Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дылдина Ирина Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 22 года
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Принимает детей
Галунов Павел Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галунов Павел Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 31 год
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Ковтун Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковтун Ирина Викторовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 23 года
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Пересунько Инесса Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пересунько Инесса Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Иваненко Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иваненко Наталья Николаевна

Зубной техник
Стаж 28 лет
Зубной техник
Стаж 28 лет
Карсалов Вячеслав Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карсалов Вячеслав Евгеньевич

Зубной техник
Стаж 31 год
Зубной техник
Стаж 31 год
Олесик Галина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олесик Галина Валентиновна

Зубной техник
Стаж 29 лет
Зубной техник
Стаж 29 лет

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